Border Patrol agents intercept immigrants near Eagle Pass, Texas, in August. Under the so-called “remain in Mexico” policy, asylum-seekers can be sent to Mexico while their claims are heard, but critics say that exposes migrants to abuse by cartels. Photo credit: Jaime Rodriguez Sr

Dear President-elect Donald Trump,

I am writing regarding your statement on Monday, November 25, concerning migration, fentanyl trafficking, and tariffs.

You may not be aware that Mexico has developed a comprehensive policy to assist migrants from different parts of the world who cross our territory en route to the southern border of the United States. As a result, and according to data from your country’s Customs and Border Protection (CBP), encounters at the Mexico–United States border have decreased by 75% between December 2023 and November 2024. Moreover, half of those who arrive do so through a legally scheduled appointment under the United States’ CBP One program. For these reasons, migrant caravans no longer arrive at the border.

Even so, it is clear that we must work together to create a new labor mobility model that is necessary for your country, as well as address the root causes that compel families to leave their homes out of necessity. If even a small percentage of what the United States allocates to war were instead dedicated to building peace and fostering development, it would address the underlying causes of human mobility.

On another note, and for humanitarian reasons, Mexico has consistently expressed its willingness to help prevent the fentanyl epidemic in the United States from continuing. This is, after all, a public health and consumption problem within your society. So far this year, Mexican armed forces and prosecutors have seized tons of various types of drugs, 10,340 firearms, and have detained 15,640 individuals for violence related to drug trafficking.

Furthermore, the Mexican Congress is in the process of approving a constitutional reform to classify the production, distribution, and commercialization of fentanyl and other synthetic drugs as a serious crime without bail. However, it is publicly known that the chemical precursors used to produce this and other synthetic drugs are illegally entering Canada, the United States, and Mexico from Asian countries. This underscores the urgent need for international collaboration.

You must also be aware of the illegal trafficking of firearms into my country from the United States.

Seventy percent of the illegal weapons seized from criminals in Mexico come from your country. We do not produce these weapons, nor do we consume synthetic drugs. Tragically, it is in our country that lives are lost to the violence resulting from meeting the drug demand in yours.

President Trump, migration and drug consumption in the United States cannot be addressed through threats or tariffs. What is needed is cooperation and mutual understanding to tackle these significant challenges.

For every tariff, there will be a response in kind, until we put at risk our shared enterprises. Yes, shared. For instance, among Mexico’s main exporters to the United States are General Motors, Stellantis, and Ford Motor Company, which arrived in Mexico 80 years ago. Why impose a tariff that would jeopardize them? Such a measure would be unacceptable and would lead to inflation and job losses in both the United States and Mexico.

I am convinced North America’s economic strength lies in maintaining our trade partnership. This allows us to remain competitive against other economic blocs. For this reason, I believe that dialogue is the best path to understanding, peace, and prosperity for our nations. I hope our teams can meet soon to continue building joint solutions.”

Esta es la carta original de Sheinbaum:

Estimado Presidente electo Donald Trump,

Me dirijo a usted, a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre, sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles.

Probablemente no esté al tanto, que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado y de acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de su país (CBP), los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban, es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aun así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus logares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas.

Por otro lado y por razones humanitarias siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos que por lo demás, es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las fuerzas armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10,340 armas y detenido 15,640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el poder legislativo de mi país, una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional.

Usted debe estar al tanto también, del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México, proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros.

Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.

Estoy convencida que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad en nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto.